У Дніпрі поїзд збив дитину: поліція відкрила кримінальну справу
У п'ятницю, 25 червня, в Дніпрі поїзд збив коляску, в якій знаходився маленька дитина. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Як встановили поліцейські, 45-річна жінка в невстановленому місці переходила залізничні колії з дитячою коляскою і не встигла вчасно забрати його з колії. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Машиніст ремонтного поїзда побачив жінку і почав гальмувати, однак уникнути наїзду не зміг. В результаті постраждала дитина, яка перебувала в колясці. Дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарню. За словами жінки, колесо візка застрягло між залізничними коліями.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Триває досудове розслідування.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в районі вулиці Танкістів ремонтний потяг збив коляску, в якій знаходився півторарічна дитина. Постраждала дитина отримала серйозні травми – перелом верхньої щелепи і поламані зуби.