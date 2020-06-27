У Дніпрі поїзд збив дитину: поліція відкрила кримінальну справу

У п'ятницю, 25 червня, в Дніпрі поїзд збив коляску, в якій знаходився маленька дитина. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Як встановили поліцейські, 45-річна жінка в невстановленому місці переходила залізничні колії з дитячою коляскою і не встигла вчасно забрати його з колії. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Машиніст ремонтного поїзда побачив жінку і почав гальмувати, однак уникнути наїзду не зміг. В результаті постраждала дитина, яка перебувала в колясці. Дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарню. За словами жінки, колесо візка застрягло між залізничними коліями.

Поліція відкрила справу за фактом травмування дитини Пресслужба ГУНП

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в районі вулиці Танкістів ремонтний потяг збив коляску, в якій знаходився півторарічна дитина. Постраждала дитина отримала серйозні травми – перелом верхньої щелепи і поламані зуби.