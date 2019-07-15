У Дніпрі поїзд задавив чоловіка: фото і відео 18+

У понеділок, 15-го липня, в Дніпрі на залізничній платформі 193-ю кілометр в районі вулиці Каруни літній чоловік потрапив під колеса швидкісного поїзда.
Отримані поранення були несумісні з життям. Чоловік помер на місці, повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі чоловіка задавив поїзд
SPUTNIK
Подробиці події з'ясовують правоохоронці. За словами машиніста поїзда, чоловік сам кинувся під колеса.
У Дніпрі поїзд збив чоловіка
інформатор
При собі у загиблого не було будь-яких особистих речей або документів.
ДТП в Дніпрі
інформатор
Точна причина смерті стане відома після проведення експертизи.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Львовом загорівся поїзд з пасажирами.
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