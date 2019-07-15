У Дніпрі поїзд задавив чоловіка: фото і відео 18+

У понеділок, 15-го липня, в Дніпрі на залізничній платформі 193-ю кілометр в районі вулиці Каруни літній чоловік потрапив під колеса швидкісного поїзда.

Отримані поранення були несумісні з життям. Чоловік помер на місці, повідомляє "Інформатор".

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Подробиці події з'ясовують правоохоронці. За словами машиніста поїзда, чоловік сам кинувся під колеса.

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При собі у загиблого не було будь-яких особистих речей або документів.

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Точна причина смерті стане відома після проведення експертизи.

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