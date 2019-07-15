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У Дніпрі поїзд задавив чоловіка: фото і відео 18+

1.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 15-го липня, в Дніпрі на залізничній платформі 193-ю кілометр в районі вулиці Каруни літній чоловік потрапив під колеса швидкісного поїзда.

Отримані поранення були несумісні з життям. Чоловік помер на місці, повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі чоловіка задавив поїзд

У Дніпрі чоловіка задавив поїзд

SPUTNIK

Подробиці події з'ясовують правоохоронці. За словами машиніста поїзда, чоловік сам кинувся під колеса.

У Дніпрі поїзд збив чоловіка

У Дніпрі поїзд збив чоловіка

інформатор

При собі у загиблого не було будь-яких особистих речей або документів.

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Точна причина смерті стане відома після проведення експертизи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Львовом загорівся поїзд з пасажирами.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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