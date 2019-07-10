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У Дніпрі поїзд на смерть збив чоловіка: моторошні фото і відео

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9 липня на платформі "184 кілометр" в Дніпрі поїзд збив чоловіка. Він помер на місці.

Подія трапилася близько 17:00. Чоловік переходив колію в недозволеному місці, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі поїзд на смерть збив чоловіка

У Дніпрі поїзд на смерть збив чоловіка

Інформатор

За попередньою інформацією, чоловік близько 50 років переходив залізничні рейки недалеко від обладнаного переходу. Машиніст поїзда помітив пішохода і подавав йому звукові сигнали. Однак чоловік на це не відреагував.

Чоловік переходив колію

Чоловік переходив колію

Інформатор

До місця події викликали машину швидкої допомоги, але лікарі лише констатували смерть. Деталі з'ясовують правоохоронці.

Від отриманих травм він помер на місці

Від отриманих травм він помер на місці

інформатор

Медики констатували смерть

Медики констатували смерть

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром обвалилася будівля і вбила чоловіка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Укрзалізниця Дніпро смерть
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