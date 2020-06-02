У Дніпрі почали бити на сполох через екокатастрофу, яка загрожує: річка може повністю вимерти

На Дніпропетровщині хочуть визнати річку Татарку зоною лиха. Обсяги її забруднення склали 6300 кубічних метрів.

У квітні поточного року жителі Синельниківського району помітили, що стан річки погіршився. Місцеві відчули різкий неприємний запах від води і побачили масовий мор фауни, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Знищення фауни матиме наслідки для всієї річки протягом 10-15 кілометрів. Щоб повністю відновити водойму потрібні десятиліття.

Люди власними силами побудували дамбу, щоб запобігти подальшому поширенню забруднювачів. Результати аналізу води показали, що в ній не тільки органічні, але і хімічні речовини. Наприклад, компоненти поліуретанового клею, котрий є дуже небезпечним і агресивним для навколишнього середовища.

Тимчасова дамба протрималася близько 45 днів і почала розмиватися.

У Дніпропетровській обласній раді розглядають варіанти відновлення екологічного стану річки:

- будівництво нової дамби, яка стримає забруднення,

- придбання реагентів для очищення забрудненої ділянки.

Депутатські комісії з екології і житлово-комунального господарства обласної ради звернулися до районних адміністрацій і в місцеву комісію ТЕБ та НС для того, щоб в найближчі терміни були складені документи і прораховані цифри фінансування невідкладних заходів з будівництва дамби та ліквідації наслідків.

За фактом забруднення річки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATELOBOZREVATEL раніше, екологічна безпека Адміністрації морських портів України виявила та оперативно ліквідувала забруднення у аварійного танкера DELFI.