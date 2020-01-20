Штовхав і кричав: у Дніпрі напали на медбрата-учасника шоу "Зважені та щасливі". Фото

У Дніпрі незадоволений пацієнт жорстоко побив колишнього співробітника відділення реанімації, в якій він лежав, учасника шоу "Зважені та щасливі" Дмитра Іванова.

Про це медбрат розповів на своїй сторінці в Facebook, показавши закривавлені фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як з'ясувалося, нападник кілька років тому лежав у реанімації з виразкою і йому не сподобалося "обслуговування". Дмитро тоді працював медбратом. Саме тому чоловік побив хлопця.

У Дніпрі побили Дмитра Іванова зі "Зважених та щасливих" Facebook Дмитра Іванова

"Пропрацював у реанімації 13 років. А сьогодні, йдучи у своїх справах, зустрів людину, яка лежала у нас із виразкою 3 роки тому. Щоб ви розуміли – любитель "трави", алкоголю та іншого. Зав'язалася розмова, і цей тип згадав, як лежав у нас у лікарні. Після цього він мене вдарив, почавши штовхати і кричати, що, мовляв, коли він лежав, до нього не підходили, нічого не робили. Я думав, буде фінгал, а виявилося, розсічення. Будуть зашивати", – поділився подробицями Іванов.

Відзначимо, Іванов брав участь у 6 сезоні проєкту "Зважені та щасливі" і зміг схуднути на 70 кг.

У Дніпрі побили Дмитра Іванова зі "Зважених та щасливих" nashemisto.dp.ua

У Дніпрі побили Дмитра Іванова зі "Зважених та щасливих" nashemisto.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нікополі Дніпропетровської області в новорічну ніч жорстоко побили медиків швидкої допомоги.

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