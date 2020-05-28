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28 травня • оновлено в 18:11
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У Дніпрі пішов провалився автокран

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У дворі багатоповерхового будинку на проспекті Поля автокран провалився під землю і загруз. Він приїхав для заміни трансформатора, але до місця призначення так і не дістався. Задля ліквідації аварії комунальники викликали ще один кран.

В інциденті ніхто не постраждав, повідомляє OBOZREVATEL з місця подій.

Автокран провалився під землю

Автокран провалився під землю

"У нас у дворі є недобуд. З нього постійно тече каналізація. І зараз під загрозою художня комунальна школа. Вона може провалитися. Господаря будинку знайти не можуть. Водоканал каже, що не на балансі. Тепер ще і кран провалився", - розповідає Максим Бабий - місцевий житель.

Комунальники витягають автокран

Комунальники витягають автокран

Жителі переймаються, що через час вода може з'явитися в підвалі прилеглих будинків. Через це з'являться комахи і сморід. Будинок також може дати усадку.

Комунальники витягли автокран

Комунальники витягли автокран

"Борис Філатов дав завдання департаменту і інспекції благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради розібратися в ситуації. Завтра відповідна комісія буде приймати рішення з благоустрою цього двору, в тому числі і каналізації", - розповіла Євгенія Дитятковська - депутат Дніпровської міської ради.

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, в Оболонському районі Києва автомобіль Renault Duster пішов під землю.

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