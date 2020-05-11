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11 травня • оновлено в 09:07
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі пішохід потрапив під колеса вантажівки. Фото 18+

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У Дніпрі 10 травня на вулиці Вітчизняній 43-річний чоловік потрапив під колеса вантажного автомобіля DAF.

Пішохід перебував у нетверезому стані, тому не втримав рівновагу і впав на проїжджу частину. Водій фури не встиг зреагувати і скоїв наїзд на містянина, повідомляє "Дніпро оперативний". Увага! Фото 18 +

На місце події викликали "швидку" і поліцію. В результаті аварії пішохід отримав серйозну травму ноги, однак на спроби надати медичну допомогу реагував агресивно, можливо, в силу алкогольного сп`яніння.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вантажівка з цистерною вилетіла в кювет. Її водія затиснуло в кабіні.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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