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У Дніпрі піймали жінку з документами "ДНР"

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У Дніпрі правоохоронці доставили у відділення поліції жінку, у якої було виявлено "посвідчення" з печаткою "ДНР".

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, жінка пред'явила "документ" кондуктору в трамваї.

Жінка намагалася безкоштовно проїхати на трамваї, пред'явивши "посвідчення"

Жінка намагалася безкоштовно проїхати на трамваї, пред'явивши "посвідчення"

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"7 серпня на спецлінію 102 звернувся працівник транспортної інспекції та повідомив, що під час перевірки квитків в одному з трамваїв, одна жінка надала йому посвідчення з печаткою так званої "Донецької народної республіки", - сказано в ньому.

Прибулі на виклик правоохоронці з'ясували, що жінка раніше проживала в Торезі Донецької області, а в 2015 році переїхала в Дніпро.

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Відзначається, що вона не має пенсійного посвідчення державного зразка.

Причин своїх дій пасажирка пояснити не змогла.

Патрульні доставили жінку в відділення і викликали слідчо-оперативну групу та Службу безпеки України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в липні СБУ затримала мешканку Дніпра за роботу на російські спецслужби. Жінка за гроші поширювала в інтернеті антиукраїнські матеріали.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДНР патрульна поліція
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