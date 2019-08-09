У Дніпрі піймали жінку з документами "ДНР"

У Дніпрі правоохоронці доставили у відділення поліції жінку, у якої було виявлено "посвідчення" з печаткою "ДНР".

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, жінка пред'явила "документ" кондуктору в трамваї.

Жінка намагалася безкоштовно проїхати на трамваї, пред'явивши "посвідчення" Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"7 серпня на спецлінію 102 звернувся працівник транспортної інспекції та повідомив, що під час перевірки квитків в одному з трамваїв, одна жінка надала йому посвідчення з печаткою так званої "Донецької народної республіки", - сказано в ньому.

Прибулі на виклик правоохоронці з'ясували, що жінка раніше проживала в Торезі Донецької області, а в 2015 році переїхала в Дніпро.

Відзначається, що вона не має пенсійного посвідчення державного зразка.

Причин своїх дій пасажирка пояснити не змогла.

Патрульні доставили жінку в відділення і викликали слідчо-оперативну групу та Службу безпеки України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в липні СБУ затримала мешканку Дніпра за роботу на російські спецслужби. Жінка за гроші поширювала в інтернеті антиукраїнські матеріали.

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