У Дніпрі піймали "чорних ріелторів", причетних до вбивств
У Дніпрі зловмисники шахрайським шляхом отримали право власності на нерухомість і незаконно утримували двох чоловіків у власних домівках, змушуючи їх працювати.
У Національній поліції Дніпропетровської області повідомили, що до складу групи входили троє чоловіків. В ході розслідування з'ясувалося, що вони причетні до смерті 44-річного чоловіка, тіло якого було виявлено в грудні минулого року на вулиці Лужниковій. Згідно з висновком експертів, потерпілий помер від тяжких тілесних ушкоджень.
25 травня працівники Дніпровського відділу поліції із залученням поліцейських полку особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних. В результаті поліцейські вилучили зброю, копії та оригінали документів на ім'я різних осіб, в тому числі на ім'я померлого 44-річного чоловіка. Крім цього, правоохоронці виявили двох чоловіків, яких зловмисники взяли в заручники.
З'ясувалося, що троє громадян шахрайським шляхом заволоділа їх житлом, а самих чоловіків незаконно утримували і примушували працювати на території будинку. Потерпілими виявилися 42-річний чоловік і його 73-річний батько.
Відкрито кримінальні виробництва за такими статтями Кримінального кодексу України:
частина 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження;
частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
частина 4 статті 190 – шахрайство;
частина 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Всі троє чоловіків затримані, триває досудове розслідування.
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