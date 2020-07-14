У Дніпрі піймали банду серійних крадіїв. Фото, відео

У Дніпрі поліцейські затримали озброєну групу кваліфікованих квартирних злодіїв.

На рахунку зловмисників серія крадіжок. Чоловіки діяли переважно на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

До складу злочинної групи входило троє мешканців Дніпра у віці від 23 до 34 років. Зловмисники проникали до квартир шляхом підбору ключа і віджиму вікон, після чого здійснювали крадіжку цінного майна. Після скоєння злочину чоловіки залишали місце події на автомобілі OPEL Vectra B.

У Дніпрі піймали банду серійних крадіїв Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі піймали банду серійних крадіїв Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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