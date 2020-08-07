У Дніпрі підліток за кермом влаштував ДТП з вантажівкою: шматки авто розкидало по дорозі. Фото і відео

У п'ятницю, 7 серпня, у Дніпрі трапилася велика ДТП: легковий автомобіль Hyundai зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", за кермом легковика був 16-річний хлопець. Водночас телеграм-канал "ХДнепр" написав, що водієві було 17 років.

Також в аварії постраждали дві 17-річні дівчини-пасажирки Hyundai. Їх у важкому стані доставили в лікарню. Водій Mercedes у ДТП зламав руку.

Авто Hyundai після ДТП

"Я побачив, що Hyundai занесло, і він летить на мене. Я різко викрутив кермо, щоб уникнути зіткнення, але уникнути удару не вийшло. Мою машину винесло на узбіччя", – розповів "Інформатору" чоловік.

Поліція попередньо встановила, що Hyundai рухався по вул. Набережній Заводській в бік житлового масиву Парус. Під час повороту юний водій не впорався з керуванням і авто винесло на зустрічну смугу. В результаті трапилося зіткнення легковика з вантажівкою, а частини Hyundai розкидало по всій дорозі.

Авто Hyundai вилетіло на зустрічну смугу

Додамо, що в легковику всього перебували четверо неповнолітніх. Водій отримав незначні забої голови, двох дівчат госпіталізували. Про стан четвертого пасажира не повідомлялося.

На місці ДТП працювали патрульні поліцейські, рятувальники й медики. Встановлено, що у водія легковика із собою не було документів.

Поліція і швидка допомога на місці ДТП

Постраждалі в ДТП

ДТП в Дніпрі

Вантажівка з'їхала з дороги

Вантажівка після ДТП

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