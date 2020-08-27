У Дніпрі підліток на скутері збив дитину. Відео

У Дніпрі підліток на скутері збив дитину. bm.img.com.ua

У середу, 26 серпня, в Дніпрі в сквері "Прибережний" о 14:15 неповнолітній на скутері збив дитину.

13-річний підліток їхав однією з паркових доріжок, коли під колеса транспортного засобу потрапив маленький хлопчик. Як повідомляє "Дніпро оперативний", хлопець роз'їжджав на скутері в недозволеному місці – по тротуару.

Попередньо відомо, що 4-річна дитина в результаті аварії не отримала серйозних травм. Усі деталі події встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі п'яний водій мікроавтобуса влаштував ДТП і хотів втекти з місця події.

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