У Дніпрі підліток на скутері влаштував ДТП: є постраждалі

Аліна Рашевська Події 15:40, 22.06.2020

У понеділок, 22 червня, в Дніпрі 14-річний хлопець на скутері Honda збив велосипедистку, після чого зник з місця аварії.

Інцидент трапився на вулиці Моторній. В результаті водійка двоколісного отримала серйозні травми, повідомляє "Дніпро оперативний".

Жінку з переломами руки і ноги госпіталізували до міської лікарні №6.

ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати винуватця аварії. На даний момент встановлюються всі подробиці події.

ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі авто на швидкості розбилося на очах у поліції.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Порошенко провів паралель між Другою світовою і війною України з Путіним

"Я кричу: "Тату, тату!" З'явилася розповідь з епіцентру вибуху будинку в Києві

В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня

"Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев

Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст