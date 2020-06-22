У Дніпрі підліток на скутері влаштував ДТП: є постраждалі
ДТП в Дніпрі
У понеділок, 22 червня, в Дніпрі 14-річний хлопець на скутері Honda збив велосипедистку, після чого зник з місця аварії.
Інцидент трапився на вулиці Моторній. В результаті водійка двоколісного отримала серйозні травми, повідомляє "Дніпро оперативний".
Жінку з переломами руки і ноги госпіталізували до міської лікарні №6.
ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний
Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати винуватця аварії. На даний момент встановлюються всі подробиці події.
ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі авто на швидкості розбилося на очах у поліції.
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