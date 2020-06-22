У Дніпрі підліток на скутері влаштував ДТП: є постраждалі

У понеділок, 22 червня, в Дніпрі 14-річний хлопець на скутері Honda збив велосипедистку, після чого зник з місця аварії.

Інцидент трапився на вулиці Моторній. В результаті водійка двоколісного отримала серйозні травми, повідомляє "Дніпро оперативний".

Жінку з переломами руки і ноги госпіталізували до міської лікарні №6.

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати винуватця аварії. На даний момент встановлюються всі подробиці події.

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі авто на швидкості розбилося на очах у поліції.