У Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка: спливли скандальні подробиці

У Дніпрі правоохоронці продовжують пошуки педофіла, який понівечив обличчя 15-річної дівчинки.

Одним з підозрюваних був побитий натовпом підлітків 26 серпня чоловік, проте його провина не підтвердилася. Про це OBOZREVATEL повідомила керівник пресслужби поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

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За її словами, потерпілий не причетний до нападу на дитину.

"Чоловік зараз перебуває у відділенні поліції, дає свідчення. Потерпілий не має ніякого відношення до інциденту з дівчинкою. Хлопці, які його побили, будуть відповідати за нанесення тілесних ушкоджень за законом", - розповіла Старчевська.

На даний момент поліція Дніпра проводить заходи щодо затримання хуліганів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі натовп підлітків жорстоко розправився над чоловіком. П'ятеро хлопців били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку. За їх словами, чоловік – той самий педофіл, який спотворив 15-річну дівчинку.

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