У п'ятницю, 31 липня, в Дніпрі на бульварі Слави в Соборному районі "замінували" магазин.

Повідомлення про мінування надійшло о 19:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі підлітки "замінували" магазин: їх батькам загрожує штраф Інформатор

На місце події прибули співробітники поліції і вибухотехніки. З приміщення евакуювали близько 40 відвідувачів. Фахівці повністю перевірили двоповерхову будівля торгового центру. Вибухонебезпечних предметів там не знайшли, мінування виявилося хибним.

Невдовзі правоохоронці встановили особи лжемінеров. Ними виявилися підлітки 14 і 15 років. Зараз вирішується питання про притягнення батьків юних правопорушників до адміністративної відповідальності. Їм загрожує попередження або штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Дніпрі підлітки "замінували" магазин: їх батькам загрожує штраф Інформатор

У Дніпрі підлітки "замінували" магазин: їх батькам загрожує штраф Інформатор

У Дніпрі підлітки "замінували" магазин: їх батькам загрожує штраф Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підлітки влаштували вечірку на кладовищі, справою зайнялася поліція.