У Дніпрі підлітки влаштували стрілянину на дитячому майданчику: подробиці інциденту

У Дніпрі 15 червня троє підлітків влаштували "тир" у дворі житлових будинків. Інцидент стався приблизно о 23:00 на житловому масиві Тополя-1.

Хулігани стріляли з пневматичної зброї в бік проїжджої та пішохідної частини, перебуваючи на дитячому майданчику, повідомили користувачі сторінки "Тополя 1,2,3" в Facebook.

На зауваження одного з мешканців розташованого поблизу будинку підлітки відреагували ненормативною лексикою й погрозами. Після цього перейшли до стрільби з пневматичного пістолета по пляшках і банках.

Скриншот Facebook / "Тополя 1,2,3"

Хлопці втекли після того, як мешканці викликали поліцію. На місці "гулянки" правоохоронці виявили чек на купівлю пневматичної зброї в одному з мережевих магазинів міста. Придбано її за клубною іменною карткою.

Скриншот Facebook / "Тополя 1,2,3"

Одного зі стрільців свідок події впізнав за фотографією в Facebook і написав заяву в поліцію.

Жителі житлового масиву "Тополя-1" неодноразово бачили цих підлітків у різних дворах району, про це мешканці повідомили в соцмережі Facebook.

Скріншот Facebook / "Тополя 1,2,3"

"Правоохоронці вже встановили, що до зазначеного інциденту можуть бути причетні двоє осіб. Найближчим часом вони будуть запрошені до відділу поліції. Один із учасників повнолітній, другий ні. Після перевірки буде надано правову кваліфікацію зазначених подій", повідомили в пресслужбі Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 14 червня, у Львові зникли дві неповнолітні дівчини.