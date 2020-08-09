У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел

Аліна Рашевська Події 16:10, 9.08.2020

У Дніпрі двоє хлопців розгулювали містом з пістолетом.

Озброєних підлітків помітили в районі вулиці Юркевича. Про це повідомили в Facebook-групі "Проспект Петровського (Мазепи) – Нігояна".

За словами очевидців, неповнолітні стріляли у вікна покинутого дитсадка і голубів. У коментарях під публікацією місцеві жителі відзначили, що бешкетники влаштовують тут погроми регулярно.

У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел
Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел
Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна

"Дивно. Але навколо ясел вікна будинків. А раптом хлопці схиблять. І в віконце. Навряд-чи до сміху буде".

"І це не один раз. Кілька разів їх бачила".

"Скло били. Розгардіяш".

Скріншот
Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
Скріншот
Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
Скріншот
Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що керівник Центру сім'ї і молоді в Кривому Розі Павло Дабіжа виступив проти загального виборчого права.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Терористи на Донбасі били по ЗСУ з гранатометів: зафіксовано вісім порушень перемир'я

У МЗС Росії висунули Києву звинувачення через Донбас

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає

"Повний розпад СРСР в Україні ще не відбувся, люди тужать за старшим братом". Інтерв'ю з блогером Максимом Мировичем

Кравчук запропонував свій шлях відновлення Донбасу