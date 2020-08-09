У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел. Колаж
У Дніпрі двоє хлопців розгулювали містом з пістолетом.
Озброєних підлітків помітили в районі вулиці Юркевича. Про це повідомили в Facebook-групі "Проспект Петровського (Мазепи) – Нігояна".
За словами очевидців, неповнолітні стріляли у вікна покинутого дитсадка і голубів. У коментарях під публікацією місцеві жителі відзначили, що бешкетники влаштовують тут погроми регулярно.
У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
У Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
"Дивно. Але навколо ясел вікна будинків. А раптом хлопці схиблять. І в віконце. Навряд-чи до сміху буде".
"І це не один раз. Кілька разів їх бачила".
"Скло били. Розгардіяш".
Скріншот Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
Скріншот Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
Скріншот Facebook / Проспект Петровського (Мазепи) - Нігояна
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