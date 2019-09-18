У Дніпрі підірвали банкомат у психлікарні

У Дніпрі на житловому масиві Ігрень 18 вересня невідомі розгромили черговий банкомат ПриватБанку.

Вибух прогримів на території Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Про це стало відомо в Facebook-групі "Самарські простори".

У Дніпрі невідомі намагалися пограбувати банкомат ПриватБанку Telegram-канал "Е***утый Днепр"

Скріншот Facebook-група "Самарські простори"

У коментарях під публікацією жителі мікрорайону відзначають, що подібні випадки тут відбуваються регулярно.

Скріншот Facebook-група "Самарські простори".

Скріншот Facebook-група "Самарські простори".

Як повідомляється в Telegram-каналі "Е***утый Днепр", дістати гроші зловмисникам так і не вдалося – під час вибуху сейф не був пошкоджений.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в роботі Приватбанку стався масштабний збій. Спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахуванні коштів на карти зі сторонніх сервісів, проведенні операцій в банкоматах, POS-терміналах, платежів в Приват24.

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