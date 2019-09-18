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18 вересня • оновлено в 16:28
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У Дніпрі підірвали банкомат у психлікарні

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У Дніпрі на житловому масиві Ігрень 18 вересня невідомі розгромили черговий банкомат ПриватБанку.

Вибух прогримів на території Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Про це стало відомо в Facebook-групі "Самарські простори".

У Дніпрі невідомі намагалися пограбувати банкомат ПриватБанку

У Дніпрі невідомі намагалися пограбувати банкомат ПриватБанку

Telegram-канал "Е***утый Днепр"

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Facebook-група "Самарські простори"

У коментарях під публікацією жителі мікрорайону відзначають, що подібні випадки тут відбуваються регулярно.

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Facebook-група "Самарські простори".

Скріншот

Скріншот

Facebook-група "Самарські простори".

Як повідомляється в Telegram-каналі "Е***утый Днепр", дістати гроші зловмисникам так і не вдалося – під час вибуху сейф не був пошкоджений.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в роботі Приватбанку стався масштабний збій. Спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахуванні коштів на карти зі сторонніх сервісів, проведенні операцій в банкоматах, POS-терміналах, платежів в Приват24.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
грабеж ПриватБанк обманювали банкомат
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
"Е***утый Днепр" ? Гм, с таким подходом от Украины и в прям мало что может остаться.
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Исаев Максим
Исаев Максим
На Украине взорвали банкомат в психбольнице... Это всё, что вам нужно знать про Украину...
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
В этой новости вся Украина !! Ахаха
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