У Дніпрі підірвали банкомат у психлікарні

У Дніпрі на житловому масиві Ігрень 18 вересня невідомі розгромили черговий банкомат ПриватБанку.
Вибух прогримів на території Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Про це стало відомо в Facebook-групі "Самарські простори".
У Дніпрі невідомі намагалися пограбувати банкомат ПриватБанку
Telegram-канал "Е***утый Днепр"
Скріншот
Facebook-група "Самарські простори"
У коментарях під публікацією жителі мікрорайону відзначають, що подібні випадки тут відбуваються регулярно.
Скріншот
Facebook-група "Самарські простори".
Скріншот
Facebook-група "Самарські простори".
Як повідомляється в Telegram-каналі "Е***утый Днепр", дістати гроші зловмисникам так і не вдалося – під час вибуху сейф не був пошкоджений.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в роботі Приватбанку стався масштабний збій. Спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахуванні коштів на карти зі сторонніх сервісів, проведенні операцій в банкоматах, POS-терміналах, платежів в Приват24.
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