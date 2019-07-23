У Дніпрі під мостом знайшли мертву жінку. Фото 18+

В районі вулиці Гаванської в Дніпрі виявили труп жінки. Тіло було знайдено недалеко від залізничних колій.
У поліцію про знахідку заявили перехожі. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі виявили труп жінки
інформатор
За попередньою інформацією, труп пролежав там близько доби. Жінка не мала при собі будь-яких речей або документів.
Як вдалося встановити правоохоронцям пізніше, померла жінка страждала від полінаркоманії.
На даний момент встановлюються обставини смерті жінки.
У Дніпрі під мостом знайшли труп
інформатор
У Дніпрі під мостом знайшли труп
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві знайшли труп пов'язаної закривавленої жінки.
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