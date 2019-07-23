У Дніпрі під мостом знайшли мертву жінку. Фото 18+

В районі вулиці Гаванської в Дніпрі виявили труп жінки. Тіло було знайдено недалеко від залізничних колій.

У поліцію про знахідку заявили перехожі. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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У Дніпрі виявили труп жінки інформатор

За попередньою інформацією, труп пролежав там близько доби. Жінка не мала при собі будь-яких речей або документів.

Як вдалося встановити правоохоронцям пізніше, померла жінка страждала від полінаркоманії.

На даний момент встановлюються обставини смерті жінки.

У Дніпрі під мостом знайшли труп інформатор

У Дніпрі під мостом знайшли труп інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві знайшли труп пов'язаної закривавленої жінки.

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