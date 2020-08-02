У Дніпрі під гуртожитком тяжко побили молодого лікаря: хлопцю в реанімації потрібна допомога

У Дніпрі рятують 24-річного лікаря-отоларинголога Юрія Зайця, який зазнав нападу біля 6-го гуртожитку Архітектурно-будівельної академії. Інцидент трапився в ніч з 29 на 30 липня.

Хлопець відпочивав разом зі своїми товаришами, коли до них підійшла підозріла компанія. Між молодими людьми зав'язався конфлікт, який згодом переріс у бійку, повідомляє Інформатор.

В результаті отриманих травм пошкодилася магістральна судина голови, через що права половина тіла потерпілого зараз повністю паралізована. На даний момент він знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні імені Мечникова.

У Дніпрі під гуртожитком тяжко побили молодого лікаря Інформатор

Хлопця вже прооперували, проте в подальшому йому доведеться пережити ще кілька хірургічних втручань і тривалу реабілітацію. На все це потрібна величезна сума грошей, яка зараз непідйомна для його родини.

Всі бажаючі можуть допомогти дніпрянину, переказавши посильну суму на картку ПриватБанку:

5168 7573 6847 3932 – Заєць Олександр Маркович.

Контактний номер: (067) 567-58-10.

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