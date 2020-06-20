У Дніпрі під час затримання загинув молодий поліцейський: що про нього відомо
Застреленому в Дніпрі поліцейському Дарвіну Потуданському було всього 30 років. Колеги запам'ятали його як мужнього і відважного хлопця.
Про те, ким був загиблий Дарвін Потуданський і що про нього відомо – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Старшому лейтенанту поліції Дарвіну Потуданському зовсім недавно виповнилося 30 років. Він був оперативником карного розшуку районного Шевченківського відділу поліції в Дніпрі.
Поліцейський проявив справжній героїзм і мужність під час затримання озброєного зловмисника в Дніпрі, адже він затримав його ціною свого життя.
Як стало відомо OBOZREVATEL з декларації поліцейського, Потуданський Дарвін Каренович народився в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Але до події проживав в Дніпрі і працював в Шевченківському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області на посаді інспектора сектору кадрового забезпечення.
У декларації загиблого вказана тільки інформація про заробітну плату поліцейського. В інших розділах – порожньо.
Для всіх поліцейських України смерть Дарвіна стала важкою втратою, яку вони розділяють з його рідними.
Мужності, сили і характеру вистачило хлопцю, щоб затримати нападника, але, на жаль, ціною власного життя. Начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов висловив співчуття рідним загиблого і висловився про те, що відбувається:
"Як же не хочеться в це вірити! Поліцейський свідомо завжди там, де небезпечно! Саме в тих місцях, і з тими людьми, яких пересічні громадяни намагаються обходити. Така наша доля", – написав Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що серед поліцейських з'явився герой – посмертно.
Крім того, Нєбитов підкреслив, що всі злостивці, які люблять "хайпануть" на безпідставній критиці всіх поліцейських за несистемні поодинокі випадки, не підуть в поліцейську комісію і не захочуть зайняти посаду оперуповноваженого в Шевченківському ВП Дніпра.
"Звичайно, набагато простіше і фінансово цікавіше строчити повідомлення і коменти в соціальних мережах, сіяти ненависть до всіх поліцейських і нехтувати їх небезпечну службу. Бог вам суддя...", – додав начальник ГУ Нацполіції в Київській області.
На смерть поліцейського в Дніпрі також відреагував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
"Запам'ятаємо таким Дарвіна Потуданського. Сміливого копа з Дніпра, який знешкодив ціною свого життя особливо небезпечного бандита зі зброєю. Вічна пам'ять таким молодим поліцейським", – написав Аваков на своїй сторінці в Twitter.
Колега загиблого Сергій Підюменко повідомив, що Дарвін Потуданський зробив все, що вимагала від нього його робота. На жаль, він не повернеться додому, не обійме улюблену дівчину і не потисне руку друзям:
"Час є незворотнім. Він зробив все, що зміг. І нехай мене критикують, але його вчинок, вчинок героя. На жаль, Великі люди, залишають нас рано. Дарвін Потуданський – це ім'я героя нашого часу. На жаль, це останній його вчинок. Співчуття рідним і близьким ", – написав Сергій Підюменко на своїй сторінці в Facebook.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Надзвичайна подія трапилася 19 червня на Запорізькому шосе.