У Дніпрі під час затримання загинув молодий поліцейський: що про нього відомо

У Дніпрі під час затримання загинув 30-річний поліцейський Дарвін Потуданскій

Застреленому в Дніпрі поліцейському Дарвіну Потуданському було всього 30 років. Колеги запам'ятали його як мужнього і відважного хлопця.

Про те, ким був загиблий Дарвін Потуданський і що про нього відомо – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Старшому лейтенанту поліції Дарвіну Потуданському зовсім недавно виповнилося 30 років. Він був оперативником карного розшуку районного Шевченківського відділу поліції в Дніпрі.

Поліцейський проявив справжній героїзм і мужність під час затримання озброєного зловмисника в Дніпрі, адже він затримав його ціною свого життя.

Дарвін Потуданський (Twitter Арсена Авакова)

Як стало відомо OBOZREVATEL з декларації поліцейського, Потуданський Дарвін Каренович народився в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Але до події проживав в Дніпрі і працював в Шевченківському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області на посаді інспектора сектору кадрового забезпечення.

У декларації загиблого вказана тільки інформація про заробітну плату поліцейського. В інших розділах – порожньо.

Загиблий поліцейський Дарвін Потуданський (Facebook Національної поліції України)

Для всіх поліцейських України смерть Дарвіна стала важкою втратою, яку вони розділяють з його рідними.

Мужності, сили і характеру вистачило хлопцю, щоб затримати нападника, але, на жаль, ціною власного життя. Начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов висловив співчуття рідним загиблого і висловився про те, що відбувається:

"Як же не хочеться в це вірити! Поліцейський свідомо завжди там, де небезпечно! Саме в тих місцях, і з тими людьми, яких пересічні громадяни намагаються обходити. Така наша доля", – написав Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що серед поліцейських з'явився герой – посмертно.

Дарвін Потуданський (Facebook Андрія Нєбитова)

Крім того, Нєбитов підкреслив, що всі злостивці, які люблять "хайпануть" на безпідставній критиці всіх поліцейських за несистемні поодинокі випадки, не підуть в поліцейську комісію і не захочуть зайняти посаду оперуповноваженого в Шевченківському ВП Дніпра.

"Звичайно, набагато простіше і фінансово цікавіше строчити повідомлення і коменти в соціальних мережах, сіяти ненависть до всіх поліцейських і нехтувати їх небезпечну службу. Бог вам суддя...", – додав начальник ГУ Нацполіції в Київській області.

Facebook Андрія Нєбитова

На смерть поліцейського в Дніпрі також відреагував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:

"Запам'ятаємо таким Дарвіна Потуданського. Сміливого копа з Дніпра, який знешкодив ціною свого життя особливо небезпечного бандита зі зброєю. Вічна пам'ять таким молодим поліцейським", – написав Аваков на своїй сторінці в Twitter.

Дарвін Потуданський (Twitter Арсена Авакова)

Колега загиблого Сергій Підюменко повідомив, що Дарвін Потуданський зробив все, що вимагала від нього його робота. На жаль, він не повернеться додому, не обійме улюблену дівчину і не потисне руку друзям:

"Час є незворотнім. Він зробив все, що зміг. І нехай мене критикують, але його вчинок, вчинок героя. На жаль, Великі люди, залишають нас рано. Дарвін Потуданський – це ім'я героя нашого часу. На жаль, це останній його вчинок. Співчуття рідним і близьким ", – написав Сергій Підюменко на своїй сторінці в Facebook.

Facebook Сергія Підюменко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Надзвичайна подія трапилася 19 червня на Запорізькому шосе.