У Дніпрі під час пожежі знайшли тіло жінки: подробиці

У Дніпрі 27 травня сталася пожежа в під'їзді двоповерхового житлового будинку.

Повідомлення про пожежу на вулиці Новокримській надійшло на лінію "101" о 07:02. За вказаною адресою були направлені рятувальники, повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа в Дніпрі: виявлено тіло жінки ДСНС в Дніпропетровській області

За викликом одразу були направлені чергові відділення 5 і 19 пожежно-рятувальних частин ДСНС. По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла всередині квартири, розташованої на першому поверсі двоповерхового будинку.

Від вогню постраждали речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Вогонь знищив частину квартири площею 4 м².

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло 55-річної господарки квартири без ознак життя. До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

При пожежі виявлено тіло жінки ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в покинутому будинку. До гасіння пожежі залучили чотирьох надзвичайників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.