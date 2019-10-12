У Дніпрі під час пожежі живцем згоріла жінка: подробиці

У Дніпрі 12 жовтня на вулиці Косогірній горів приватний будинок.

Під час пожежі загинула 57-річна господиня будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Про пожежу в приватному домоволодінні на Косогірній на лінію "101" повідомили близько 10:43. За вказаною адресою направили чергові відділення 3 і 25 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному будинку і в задимленому помешканні могла перебувати господиня.

При проведенні розвідки рятувальники виявили загиблу 57-річну жінку. Пожежу локалізували об 11:26 та ліквідували о 12:10. Вогонь пошкодив домашнє майно на загальній площі 20 м².

Причина виникнення пожежі встановлюється. До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпрі горів приватний будинок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі горів приватний будинок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вночі в Дніпрі загорілася лікарня. Пожежа сталася 9 жовтня в міській клінічній лікарні №9. Через сильне задимлення з другого поверху лікарні довелося евакуювати 19 пацієнтів.

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