У Дніпрі під час пожежі загинула літня жінка. Фото

У Дніпрі під час пожежі загинула літня жінка. medium.com

У четвер вранці, 27 серпня, в Дніпрі на вулиці Данила Будницького горів одноповерховий житловий будинок.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку "101" о 06:26. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибула бригада рятувальників. Пожежні локалізували пожежу о 07:03, а повністю загасили його о 07:48. Вогонь знищив домашнє майно на площі 20 квадратних метрів.

У Дніпрі горів будинок на вулиці Данила Будницького Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Після ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили у приміщенні обгоріле тіло жінки. Загиблою виявилася власниця будинку 1942 року народження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі закрита п'яною матір'ю на балконі дитина влаштувала пожежу.

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