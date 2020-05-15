У Дніпрі під час пожежі врятували двох дорослих і дитину. Фото

Аліна Рашевська Події 11:22, 15.05.2020

У Дніпрі 14 травня на проспекті Олександра Поля трапилася пожежа в під'їзді однієї з багатоповерхівок.

Причиною займання став несправний Інтернет-кабель. Через сильне задимлення сходової клітини опинилися заблокованими мешканці верхніх поверхів, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

За допомогою автодрабини рятувальники евакуювали трьох людей. Серед врятованих – дівчинка 2012 року народження.

Пожежа в Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі загиблих і постраждалих немає. В гасінні були задіяні три одиниці техніки і десятеро пожежних.

Пожежа в Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Дніпрі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Жовті Води п'ятеро дітей стрибали з технічного мосту в річку Жовта. В результаті один з хлопчиків не винирнув з води.

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Дніпро Події

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