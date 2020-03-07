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7 березня • оновлено в 11:02
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Ігор Кравченко

У Дніпрі під час пожежі в покинутому будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка

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У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі сталася пожежа в експлуатованих будівлі на вулиці Столєтова.

О 19:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в Індустріальному районі міста. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в експлуатованих будівлі. Вогонь знищив домашнє майно на площі 6 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати за 30 хвилин.

Під час гасіння пожежі всередині будівлі пожежними було виявлено чоловік без ознак життя.

Пожежа на вулиці Столєтова

Пожежа на вулиці Столєтова

Пресслужба ДСНС в Днепропетроськ області

До ліквідації пожежі було залучено 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Павлоград Дніпропетровської області загорівся п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сташкова. В результаті події загинули дві жінки.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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