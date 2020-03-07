У Дніпрі під час пожежі в покинутому будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка

У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі сталася пожежа в експлуатованих будівлі на вулиці Столєтова.

О 19:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в Індустріальному районі міста. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в експлуатованих будівлі. Вогонь знищив домашнє майно на площі 6 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати за 30 хвилин.

Під час гасіння пожежі всередині будівлі пожежними було виявлено чоловік без ознак життя.

Пожежа на вулиці Столєтова Пресслужба ДСНС в Днепропетроськ області

До ліквідації пожежі було залучено 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Павлоград Дніпропетровської області загорівся п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сташкова. В результаті події загинули дві жінки.

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