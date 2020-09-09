У Дніпрі під час пожежі в двоповерхівці постраждав чоловік. Фото з місця НП

У Дніпрі на вулиці Капітальній 8 вересня загорівся двоповерховий приватний будинок.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" близько 17:40. На місце були направлені відразу три бригади рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

До моменту прибуття надзвичайників вогонь встиг знищити перекриття, дерев'яні балки і домашні речі на загальній площі 230 квадратних метрів. Також в результаті пожежі постраждав власник житла. Він отримав опіки ніг, проте від госпіталізації відмовився.

Пожежу локалізували о 18:28 та ліквідували о 18:39. До робіт залучили 14 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпрі на вулиці Капітальній трапилася пожежа. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Загорівся приватний будинок. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На місце прибули три бригади рятувальників. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

При пожежі постраждав власник житла. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь палахкотів близько години. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час пожежі в будинку постраждала 4-річна дівчинка.