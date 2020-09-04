У Дніпрі під час пожежі в будинку постраждала 4-річна дівчинка. Відео

У Дніпрі під час пожежі в будинку постраждала 4-річна дівчинка. Цензор.НЕТ

У п'ятницю, 4 вересня, в Дніпрі по вулиці Іси Мунаєва сталася пожежа на території приватного сектору.

Подія трапилася о 9:48. В результаті постраждала дитина, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники та встановили, що пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку.

Під час пожежі постраждала 4-річна дівчинка. Дитину з попереднім діагнозом опіки тулуба та нижніх кінцівок 3 ступеня госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вогонь пошкодив дах будинку, а також знищив домашнє майно в кімнаті. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метрів.

Відзначимо, що пожежу локалізували о 09:50 та ліквідували о 10:04.

У ліквідації пожежі задіяні 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Фосфорній трапилася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Займання почалося на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки.

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