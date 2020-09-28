У Дніпрі під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік
У понеділок, 28 вересня, в Дніпрі на вулиці Кедріна сталася пожежа в житловому будинку.
Подія трапилася о 6:38 ранку, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку.
Вогонь знищив сміття та старі домашні речі на загальній площі 9 м. кв.
Відзначимо, що під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя.
О 6:56 пожежу локалізовано та о 07:02 ліквідовано.
До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Набережній Заводській сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав чоловік.