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У Дніпрі перекинувся мікроавтобус: є постраждалі. Фото

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У Дніпрі 20 серпня на перехресті вулиці Святослава Хороброго і Троїцької сталася ДТП.

Зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic і Daewoo Nubira, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Як стало відомо, водій не впорався з керуванням і мікроавтобус почало кидати в різні боки на дорозі і він перекинувся.

За попередньою інформацією, Renault їхав по Святослава Хороброго, але проігнорував знак "Поступися дорогою" і не пропустив Daewoo, яка в цей момент спускалася по Троїцькій. Від удару мікроавтобус відлетів і перекинувся на бік.

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У пригоді постраждали водій і пасажир Renault. Їх забрала карета швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. У чоловіка зламана ключиця і є садна, у жінки - закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки.

Тепер правоохоронці з'ясовують всі обставини.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Долгінцевському районі Кривого Рогу з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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