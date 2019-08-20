У Дніпрі 20 серпня на перехресті вулиці Святослава Хороброго і Троїцької сталася ДТП.

Зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic і Daewoo Nubira, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі

Як стало відомо, водій не впорався з керуванням і мікроавтобус почало кидати в різні боки на дорозі і він перекинувся.

За попередньою інформацією, Renault їхав по Святослава Хороброго, але проігнорував знак "Поступися дорогою" і не пропустив Daewoo, яка в цей момент спускалася по Троїцькій. Від удару мікроавтобус відлетів і перекинувся на бік.

У пригоді постраждали водій і пасажир Renault. Їх забрала карета швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. У чоловіка зламана ключиця і є садна, у жінки - закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки.

Тепер правоохоронці з'ясовують всі обставини.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Долгінцевському районі Кривого Рогу з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!