У Дніпрі 20 серпня на перехресті вулиці Святослава Хороброго і Троїцької сталася ДТП.
Зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic і Daewoo Nubira, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
ДТП в Дніпрі
Як стало відомо, водій не впорався з керуванням і мікроавтобус почало кидати в різні боки на дорозі і він перекинувся.
За попередньою інформацією, Renault їхав по Святослава Хороброго, але проігнорував знак "Поступися дорогою" і не пропустив Daewoo, яка в цей момент спускалася по Троїцькій. Від удару мікроавтобус відлетів і перекинувся на бік.
У пригоді постраждали водій і пасажир Renault. Їх забрала карета швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. У чоловіка зламана ключиця і є садна, у жінки - закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки.
Тепер правоохоронці з'ясовують всі обставини.
ДТП в Дніпрі
ДТП в Дніпрі
ДТП в Дніпрі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Долгінцевському районі Кривого Рогу з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes.
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