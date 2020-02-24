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24 лютого • оновлено в 17:35
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Аліна Рашевська

У Дніпрі перекинувся автомобіль з дитиною. Фото і подробиці НП

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У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі на Набережній Заводській автомобіль Chrysler вилетів з проїжджої частини і перекинувся.

У момент аварії в салоні легковика перебували три людини. Серед них – семирічна дитина, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що інцидент трапився навпроти Льодової арени. Попередньо, автомобіль рухався в сторону Кайдацького мосту. В один момент задню частину машини почало кидати з боку в бік. Водій не зміг впоратися з керуванням, в результаті чого Chrysler вилетів на газон і перекинувся.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Ні водій, ні пасажири легковика – жінка і її 7-річна дочка – не отримали серйозних травм. Автомобіль, в свою чергу, перетворився на купу металу – його забрав евакуатор.

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel. Водій легковика не впорався з керуванням і, знісши огорожу, вилетів з моста і впав в балку. Чоловік вижив, проте отримав множинні травми.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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