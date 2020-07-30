У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури. Відео моменту ДТП

У четвер, 30 липня, в Дніпрі на перехресті проспекту Сергія Нігояна і вулиці Орловської зіткнулися дві навантажені фури.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", серйозна ДТП сталася о 1:23. У результаті удару на дорогу висипалося насіння соняшника, яким були завантажені автомобілі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Інформатор

Вантажівка MAN рухалася на великій швидкості і врізалася у фуру, яка їхала перед нею. Від сильного удару у першого автомобіля перекинувся кузов, а у другого ще й кабіна. Вантаж засипав проїжджу частину і тротуар.

Патрульні огородили місце ДТП сигнальними стрічками. Проїзд на даній ділянці утруднений. Водії фур у результаті аварії не постраждали, від госпіталізації вони відмовилися, передає "Інформатор".

Попередньо ДТП могла спровокувати відмова гальм в однієї з вантажівок. Точну причину події встановить слідчий.

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Інформатор

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Інформатор

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Дніпро оперативний

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Дніпро оперативний

У Дніпрі перекинулися дві навантажені фури Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, то на Дніпропетровщині фури влаштували лобове ДТП, водія вирізали з кабіни.