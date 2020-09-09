У Дніпрі перекинулася маршрутка, є постраждалий. Фото з місця ДТП

У Дніпрі перекинулася маршрутка, є постраждалий. Інформатор

У середу, 9 вересня, в Дніпрі на вулиці Передовій, 771 перекинулося маршрутне таксі № 4.

Аварія сталася близько 5:35, повідомляє "Інформатор". Відомо, що автомобіль їхав в сторону виїзду з міста, пасажирів у салоні не було.

На вулиці Передовій перекинулася маршрутка № 4. Інформатор

Водій маршрутки не впорався з керуванням, машина влетіла в кам'яну огорожу і перекинувся на бік. У результаті ДТП автомобіліст отримав травми, попередньо, у нього струс мозку. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні № 6.

За словами водія, він не перевищував швидкість. При цьому, однак, на асфальті залишилися сліди довгого гальмівного шляху. Всі деталі та причини інциденту встановлять правоохоронці.

На місці події працювали рятувальники, вони змили з дороги рідину, яка натекла з пошкодженого автомобіля.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження. Інформатор

Маршрутка врізалася в кам'яну огорожу. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині в ДТП загинули три людини. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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