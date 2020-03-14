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14 березня • оновлено в 16:54
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Ігор Кравченко

У Дніпрі перехожий знайшов чоловіка з ножем в животі. Фото 18+

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У п'ятницю, 13 березня, в Дніпрі на вулиці Криворізькій у дворі будинку перехожий помітив чоловіка, який сидів біля лавочки з ножем в животі.

Перехожий відразу ж викликав на місце бригаду швидкої допомоги та поліцію, повідомляє Інформатор.

Чоловік сидів на землі, спершись на лавочку. До моменту приїзду медиків він ледве дихав, але був живий. Лікарі надали йому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували в лікарню.

Перехожий знайшов чоловіка з ножем в животі

Перехожий знайшов чоловіка з ножем в животі

Інформатор

Попередньо, у потерпілого була проникаюча колото-різана рана черевної порожнини. За словами очевидців, від нього йшов стійкий запах алкоголю, тому не виключено, що чоловік був п'яний.

Зараз він знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги, його життю нічого не загрожує. Особу, причетну до злочину, активно шукають. Всі обставини події з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Героїв діти виявили чоловіка, що лежав в несвідомому стані між гаражами. Діти самостійно подзвонили в "швидку" і поліцію.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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