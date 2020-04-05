У Дніпрі перехожі знайшли повішеного на дереві чоловіка

У суботу, 4 квітня, в Дніпрі у балці біля вулиці Євпаторійської перехожі помітили чоловіка, який нерухомо стояв на напівзігнутих ногах.

Перехожі побачили петлю на його шиї і відразу викликали поліцію, повідомляє "Інформатор".

Під ногами у нього стояв стілець, на шиї була петля з мотузки, яку він намотав на дерево. Передсмертної записки поруч з тілом виявлено не було. На вигляд чоловікові від 30 до 35 років.

За попередньою інформацією, це чоловік, який пропав близько місяця тому. Прикмети та одяг частково збігаються з орієнтуванням, а його місце проживання знаходиться в декількох кварталах від балки.

Перехожі знайшли повішеного чоловіка Інформатор

Чи справді це той чоловік і всі обставини смерті з'ясовують правоохоронці. На місці працювали слідчо-оперативна група і судмедексперт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на алеї в парку Глоби виявили чоловіка, який не подавав жодних ознак життя. Напівроздягнутий городянин лежав на лавці біля літнього театру.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!