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10 травня • оновлено в 16:24
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Ігор Кравченко

У Дніпрі патрульні врятували чоловіка, який впав без свідомості після бійки

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У суботу, 9 травня, в Дніпрі на вулиці Єнісейської два брата зчепилися в словесній перепалці. Конфлікт переріс у бійку, по закінченню якої обох забрала швидка допомога.

За інформацією поліції, чоловіки перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. З якої причини між ними виникла сварка невідомо, повідомляє "Інформатор".

Відомо, що старший брат вдарив молодшого, внаслідок чого той в несвідомому стані впав на землю. Коли чоловіка спробували привести до тями, то зрозуміли, що він не дихає.

Чоловік в несвідомому стані впав на землю

Чоловік в несвідомому стані впав на землю

Інформатор

Через кілька хвилин на місце під'їхав наряд поліції. Оцінивши стан постраждалого, патрульні почали робити йому непрямий масаж серця. "Качали" його до тих пір, поки не під'їхала бригада "швидкої".

Медики завантажили чоловіка в машину, а коли стан його вдалося стабілізувати, госпіталізували в міську лікарню №6. Старший брат також потребував допомоги лікарів, тому "швидка" забрала і його.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поліцейські і медики врятували життя жінки і двох чоловіків з передозуванням. Допоміг їм в цьому 6-річний син жінки, який став свідком того, як дорослі вживали наркотики.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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