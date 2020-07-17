У Дніпрі пасажир тролейбуса вкусив кондуктора

Події 16:30, 17.07.2020

У п'ятницю, 17 липня, у Дніпрі на житловому масиві Перемога пасажир вкусив кондуктора.

Інцидент стався близько 11:10 на зупинці громадського транспорту "Бакинська". Про це повідомив заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

Кондуктор тролейбуса №10 не пускала пасажирів до салону, бо всі місця для сидіння вже були зайняті. Одного з дніпрян це розлютило – чоловік в пориві гніву вкусив кондуктора за руку.

На місце викликали поліцію, проте вчасно додзвонитися до правоохоронців не вдалося, номер 102 був зайнятий.

Постраждалого кондуктора зняли з маршруту. На диспетчерській станції рану обробили антисептиком. Від медичної допомоги співробітниця відмовилася.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі водій викинув з маршрутки хлопця без маски.

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Дніпро Події

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