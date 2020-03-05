У Дніпрі на житловому масиві Західний з'явився збоченець, який може бути небезпечним для маленьких дітей.

Невідомий блукає по району і чіпляється до маленьких дівчаток. Також він був помічений за публічним онанізмом, повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За розповідями очевидців, чоловік поводиться неадекватно. Крім того, він має при собі ніж.

У Дніпрі озброєний збоченець переслідує маленьких дівчаток Новини Севастополя

Як повідомили місцеві жителі, не так давно жертвою містянина стала маленька дитина. Погрожуючи розправою, зловмисник відібрав у неї велосипед. Подібні інциденти трапляються регулярно, однак він досі залишається безкарним.

У Дніпрі озброєний збоченець переслідує маленьких дівчаток Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток. Це не перший подібний випадок з нападом на дітей в районі.

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