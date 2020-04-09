У Дніпрі озброєний чоловік посеред вулиці напав на жінку

У Дніпрі 8 квітня на вулиці Запорізьке шосе чоловік з ножем накинувся на містянку.

Інцидент трапився близько 19:00 на зупинці громадського транспорту. Офіцер поліції, який проходив повз, оперативно зреагував і врятував жінку, повідомили в пресслужбі поліції охорони в Дніпропетровській області.

Зловмисник, опираючись, намагався нанести поранення поліцейському. Останній вибив з рук нападника ніж і, затримавши його, відразу зателефонував на лінію "102". Місцевий житель перебував в неадекватному стані, тому до нього були застосовані наручники.

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Непрацюючого громадянина 1972 року народження доставили в Шевченківське відділення поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль. В результаті нападу таксист виявився в лікарні у тяжкому стані.