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19 лютого • оновлено в 01:47
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У Дніпрі озброєні злочинці викрали дівчину і вимагали гроші: фото і відео затримання

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У вівторок увечері, 18 лютого, в Дніпрі спецпідрозділ КОРД затримав групу озброєних злочинців.

За попередньою інформацією, невідомі викрали дівчину і вимагали за неї гроші. Про це повідомляють в соціальних мережах, офіційної інформації з цього приводу поки немає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

"Х**вий Дніпро"

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

"Х**вий Дніпро"

Відомо, що злочинці пересувалися на автомобілі Volkswagen Passat. Під час плану "Перехоплення" на місце прибула слідчо-оперативна група і слідчі. Затримання проходило на вулиці Феодосіївської.

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

"Х**вий Дніпро"

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

"Х**вий Дніпро"

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

У Дніпрі викрали дівчину і вимагали гроші

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі невідомі напали на чиновника Дніпровської міської ради Руслана Мороза. Правоохоронці ввели план "Перехоплення" по місту і області.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
викрадення
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