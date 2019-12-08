У Дніпрі озброєна банда влаштувала стрілянину на парковці: подробиці НП

У Дніпрі в ніч на 8 грудня на вулиці Криворізькій невідомі відкрили вогонь на парковці.

За попередньою інформацією, стріляючих було шестеро. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі озброєна банда влаштувала стрілянину на парковці Інформатор

Як виявилося, звуки долинали зі стоянки, що знаходиться неподалік від житлових будинків. За словами очевидців, стрілявші перебували в стані алкогольного сп'яніння. Причиною їхнього конфлікту послужило паркувальне місце.

У пригоді обійшлося без постраждалих. Деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі озброєна банда влаштувала стрілянину на парковці Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині нейтралізували проросійських кібершпигунів. Зловмисники здійснювали масштабні розсилки електронних листів з комп'ютерними вірусами. Проведення акції кібершпіонажу збіглося з призначенням нових керівників обласних адміністрацій і підготовкою до проведення виборів до Верховної Ради України.

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