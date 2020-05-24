У Дніпрі оштрафували батьків дівчини, яка весіла на верхньому поверсі недобудови

У Дніпрі поліцейські знайшли 15-річну дівчину, яка влаштувала небезпечні розваги з вікна багатоповерхівки, і притягли до відповідальності її батьків.

За даним фактом відносно батька неповнолітньої правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано, як дівчина повисла з вікна дев'ятого поверху покинутої будівлі по вулиці Бориса Кротова.

Поліція оштрафувала батьків дівчини, яка весіла на верхньому поверсі недобудови Скріншот з відео

Співробітники з ювенальної превенції Шевченківського відділення поліції негайно розпочали перевірку, встановили особу дівчини і її батьків. В ході бесіди дівчина не змогла пояснити співробітникам поліції, навіщо залізла на вікно будівлі. Правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду з батьками та дівчиною про небезпеку подібних розваг.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на верхньому поверсі недобудови. Одна з дівчаток без будь-якої страховки повисла на руках на краю плити.