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У Дніпрі охоронці ринку побили битою 14-річного парубка: подробиці та відео

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У Дніпрі в ніч з 4 на 5 серпня на ринку по вулиці Образцова затримали 14-річного підлітка, який намагався вкрасти камеру відеоспостереження.

Охоронці ринку накинулися на хлопця. У цей момент йому на допомогу підійшов чоловік, якому охорона завдала кілька ударів, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, чоловік, якого побили охоронці, порекомендував хлопчикові вкрасти камери.

На місце події приїхали патрульна поліція та швидка допомога. Постраждалого підбурювача госпіталізували в міську лікарню №6.

Охоронці побили підлітка

Охоронці побили підлітка

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Мама хлопчика, якого спіймали за крадіжкою, швидко приїхала до сина і стала засуджувати його за необдуманий вчинок.

Потім підліток сам розповів, що ідея зняти камеру з кіоску прийшла йому в голову не випадково. Це йому порекомендував зробити незнайомий чоловік.

На лобі 14-річного хлопця виднілася велика шишка, а сам хлопчик скаржився на сильний біль в голові. Медики доставили його та маму в дитячу обласну лікарню.

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Поліцейські оглянули територію і знайшли дві бити, якими охоронці намагалися "напоумити" чоловіка і підлітка.

Відзначимо, що мама хлопчика планує написати в поліцію заяву про побиття її сина.

Поліція знайшла біту

Поліція знайшла біту

Інформатор

Вкрадена камера

Вкрадена камера

Інформатор

Підлітка затримали охоронці

Підлітка затримали охоронці

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з лікарні зник підліток: опубліковані особливі прикмети.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро побили підлітка
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