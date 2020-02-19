У Дніпрі обстріляли трамвай з пасажирами: подробиці НП

У вівторок, 18 лютого, в Дніпрі невідомі обстріляли трамвай маршруту №12.
В електротранспорті знаходилися пасажири, ніхто з них не постраждав. В результаті пошкоджені два скла за кабіною водія, пише НМ.
Подія трапилася між трамвайними зупинками "проспект Поля" і "вулиця Юрія Савченка".
"Повідомлено в поліцію, щоб не затримувати рух вагон без пасажирів слідує в депо, де чекатиме наряд 102", – розповів заступник директора комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.
У Дніпрі обстріляли трамвай
Наше місто
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі правоохоронці викрили двох співробітниць комерційних банків, які оформляли кредити на людей без їхнього відома і забирали гроші собі.
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