У Дніпрі обстріляли трамвай з пасажирами: подробиці НП

У вівторок, 18 лютого, в Дніпрі невідомі обстріляли трамвай маршруту №12.

В електротранспорті знаходилися пасажири, ніхто з них не постраждав. В результаті пошкоджені два скла за кабіною водія, пише НМ.

Подія трапилася між трамвайними зупинками "проспект Поля" і "вулиця Юрія Савченка".

"Повідомлено в поліцію, щоб не затримувати рух вагон без пасажирів слідує в депо, де чекатиме наряд 102", – розповів заступник директора комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

У Дніпрі обстріляли трамвай Наше місто

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі правоохоронці викрили двох співробітниць комерційних банків, які оформляли кредити на людей без їхнього відома і забирали гроші собі.

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