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29 жовтня • оновлено в 18:42
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У Дніпрі обстріляли автомобіль: що відомо

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У Дніпрі 29 жовтня на проспекті Петра Калнишевського патрульні зі стріляниною затримали порушника, який знаходився в розшуку.

В ході операції постраждав співробітник поліції. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі обстріляли автомобіль

У Дніпрі обстріляли автомобіль

Скріншот

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Як стало відомо, патрульні зупинили автомобіль за підозрою, що він знаходиться в розшуку. Намагаючись втекти, водій джипа наїхав на співробітника поліції. Його колега зупинив правопорушника декількома пострілами по колесах.

Зараз на місці проводять слідчі дії. Стан потерпілого патрульного задовільний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в аеропорту Дніпра будуть шукати терористів. 30-31 жовтня на об'єкті критичної інфраструктури "Міжнародний аеропорт" Дніпропетровськ " відбудуться антитерористичні навчання. Тренування проводитиме Антитерористичний центр при Управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція затримання стрілянина
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