У Дніпрі обікрали лікарню, яка приймає хворих на коронавірус

У Дніпрі невідомі обікрали міську інфекційну лікарню №21, яка визначена як базова для лікування хворих на коронавірус.

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Грабіжники розбили скло і витягли дорогий мікроскоп. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"У морзі 21-ї інфекційної лікарні на вулиці Канатній, яка приймає всіх хворих на коронавірус, вночі розбили скло і вкрали мікроскоп. Побажати їм "на здоров'я" чи як? Вкрадений мікроскоп коштує грошей. Причому не малих", – написав Михайло Лисенко.

Невідомі обікрали міську інфекційну лікарню №21 інформатор

Як повідомляє "Радіо Свобода", поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Крім мікроскопа грабіжники також забрали 1,5 тисячі гривень.

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